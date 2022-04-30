Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

30.04.2022 12:32
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İki ilçede yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken bir kişinin de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu tacirlerini sıkı takibe aldı. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda 2 kişi gözaltına alınırken, 15 gram metamfetamin ve 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İzmir'den getirdikleri uyuşturucuyu Manisa'da satmak istediler

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde bu sabah saat: 04.00 sıralarında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu İzmir'den uyuşturucu getirilerek Muradiye Mahallesinde satış yapılacağı bilgisi elde edildi. Konu ile görevlendirilen devriye tarafından aynı gün 06.00 sıralarında tren garı girişinde durdurulan Ö.A. (34-E) idaresindeki araçta yapılan aramada 15 gram metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi. Araç sürücüsü Ö.A. ve araçta yolcu olarak bulunan H.F. (39) jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri açıklandı.

Nif Çayı kenarında kenevir yetiştirmiş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi Nişancıbaşı Tımarı mevkiinde dün akşam saat: 23.30 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde M.A. (31/E) isimli şahsın motosiklet ile sürekli Nif çayı kenarına gelip gittiği tespit edildi. Bölgede yapılan araştırmalarda Nif Çayı kıyısında ekili halde boyları 10 ile 20 santimetre arasında değişen toplamda 60 kök Kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay Cumhuriyet Savcısına bildirilerek adli tahkikata başlanırken, şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. - MANİSA

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

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Uyuşturucu, Yunusemre, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika


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