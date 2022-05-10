Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

10.05.2022 09:32
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol emniyeti ve devriye görevleri sırasında şüphe üzerine durdurdukları şahıs ve otomobillerde uyuşturucu tacirlerine ve kullanıcılarına geçit vermedi.

Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol emniyeti ve devriye görevleri sırasında şüphe üzerine durdurdukları şahıs ve otomobillerde uyuşturucu tacirlerine ve kullanıcılarına geçit vermedi. Uygulamalarda 30 kişide uyuşturucu madde yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son 20 günde il genelinde yol emniyeti kontrolü ve önleyici devriye görevleri sırasında şüphe üzerine durdurdukları otomobillerde çeşitli uyuşturucu kullanıcılarını yakaladı. Uygulamada 16 aracı durduran ekipler, bu araçlarda bulunan 2'si kadın 30 kişinin üzerinde 61,7 gram Metamfetamin maddesi, 39,5 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu, 21,2 gram Bonzai, 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler ayrıca aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 32 adet fişek ve bir adet bıçak ele geçirdiler. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adli işlem başlattı. - DÜZCE

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

YORUMLAR
500
Reflektörünü tak görünür ol Reflektörünü tak görünür ol Bayramı fırsat bilip kente uyuşturucu sokacaktı Bayramı fırsat bilip kente uyuşturucu sokacaktı

Uyuşturucu, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika


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