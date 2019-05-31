Son Dakika Haberleri: Jandarma uyuşturucuyla mücadele için sahneye çıktı
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Jandarma uyuşturucuyla mücadele için sahneye çıktı

1 saat önce

Bitlis'te jandarma personeli, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro oyunu sahneledi.

Jandarma uyuşturucuyla mücadele için sahneye çıktı, System.String[]
Bitlis'te jandarma personeli, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro oyunu sahneledi.
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü Bitlis merkez ve ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
İl Jandarma Komutanlığınca uzman çavuş ve astsubaylardan oluşturulan koro ve tiyatro ekibi, Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde öğrenciler için sahne aldı. İlk önce sahneye çıkan jandarma koro ekibi tarafından seslendirilen şarkı ve marşlar, öğrencilerden büyük ilgi gördü.
Tiyatro ekibi ise uyuşturucuya karşı toplumsal bilincin oluşması için önceden Ahlat, Adilcevaz ve Hizan ilçelerinde de sahnelenen Mehmet Tekkanat'ın yazdığı "Kayıp Hayatlar" adlı eseri sahneye koydu.
Oyunda, uyuşturucu batağına düşen gencin hayatı ile jandarmanın uyuşturucuya karşı verdiği kararlı mücadele anlatıldı.
Tiyatro sanatçısı Fizüre Sezen Saraca'nın da konuk oyuncu olarak yer aldığı oyun beğeni topladı.
Oyunu izleyen öğrenciler İl Jandarma Komutanlığı yetkililerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:12 Kaynak: AA
Bitlis, Jandarma, Güncel
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