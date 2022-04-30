Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Şehit Oldu - Son Dakika

ADEM ÇİL

Tekirdağ Saray'da ikamet eden Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün (32), Şırnak'ta operasyon sırasında mevzi değiştirilirken kayadan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akgün, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün operasyon sırasında şehit düştüğünü açıkladı. İçişleri açıklaması şöyle:

"Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık' operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3'üncü JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır.

Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Akgün'ün cenazesi, babaevi olan Tekirdağ Saray ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.