Balçıkhisar köyünde ikamet eden bir vatandaş Balçıksar köyü yaylasında hayvanlarını otlattığı esnada düşerek ayağından yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin Mustafa Ceylan isimli vatandaşa yardım etmek üzere ulaşamadıklarını bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Şuhut Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Emrullah Şengül dağlık alanda vatandaşı sırtında taşıyarak 112 sağlık ekibine teslim etti. Ceylan ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Balçıkhisar, Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma uzman çavuştan yaralı şahıs için büyük fedakarlık - Son Dakika

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