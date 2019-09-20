Jandarma uzman erbaş adayları terörle mücadele için yemin etti

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında eğitim gören 2 bin 56 uzman erbaş adayı, yemin etti.

TMH Okul Komutanlığında düzenlenen tören, 29'uncu dönem 2 bin 56 uzman erbaş adayının ant içmesiyle başladı.

Törende konuşan Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın, öğrencilerin ettikleri yeminle cumhuriyete ve ulusa hizmet edeceklerini ve gerektiğinde hayatlarını seve seve feda edeceklerini beyan ederek mesleğe ilk adımı attıklarını söyledi ve "Bize bu güzel evlatları yetiştiren çok kıymetli aileler, büyük fedakarlıkla yetiştirip Jandarma Genel Komutanlığı saflarına gönderdiğiniz evlatlarınız heyecan ve gururla huzurlarınızda bulunmaktadır. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır." ifadelerini kullandı.

Aydın, ailelerin evlatlarına gösterdiği ilgiyi bu mukaddes ocak içerisinde komutanlarının da göstereceklerinden emin olunmasını istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından tüfekli hareket ve kuleden iniş gösterileri yapıldı.

- "Böyle bir evlat yetiştirdiğimiz için gurur duyuyoruz"

Tören sonrasında aileler, kursiyerlerin heyecanını paylaşmak üzere tören alanına indi.

Kursiyerlerden İsmail Kasap'ın annesi Hamide Kasap, çok sevinçli olduklarını belirterek "Böyle bir evlat yetiştirdiğimiz için gurur duyuyoruz." dedi.

Kasap'ın dayısı Hasan Dönmez de Manisa'dan geldiklerini belirterek "Yeğenimizin yemin törenine geldik. Çok sevinçliyiz. Anlatılacak bir şey değil." dedi.

Kursiyer Hakan Sezer'in babası Hüseyin Sezer ise Aksaray'dan geldiklerini belirterek "Ben kolay kolay ağlamam ama ilk kez ağladım, hepsiyle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Eğitimlerinin bir ay sürdüğünü belirten kursiyer Sezer, "5 ay daha eğitimimiz var. Sonrasında inşallah uzman çavuş olacağız." dedi.

Törene, Kaymakamı Ali Çetin ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'de katıldı.