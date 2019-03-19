Son Dakika Haberleri: Jandarma uzman erbaş alıyor, son başvuru 4 Nisan

Jandarma uzman erbaş alıyor, son başvuru 4 Nisan

2 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak, 40 bin aday sınavlara çağrılacak.

Jandarma uzman erbaş alıyor, son başvuru 4 Nisan, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak, 40 bin aday sınavlara çağrılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:35 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Haberin Güzel Sunucusu, Saatinin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı! Erdoğan'dan Çok Çarpıcı Ayasofya Açıklaması: Bu Oyunlara Gelmeyelim! Mehmet Özhaseki, Kendi Videosuna Neden Erişim Engeli Getirdiğini Anlattı Fenerbahçe'de Sezon Sonu 8 İsim Yolcu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:39:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma uzman erbaş alıyor, son başvuru 4 Nisan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]