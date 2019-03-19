Jandarma uzman erbaş alıyor, son başvuru 4 Nisan
2 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak, 40 bin aday sınavlara çağrılacak.
Jandarma
Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak, 40 bin aday sınavlara çağrılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:35
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