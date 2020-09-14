Jandarma uzman onbaşı kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Taner Özkan'ın Suriye 'de sınır ötesi operasyonunda görev yaparken memleketi Samsun'a izne geldiği öğrenildi.

Samsun 'da jandarma uzman onbaşı, özel aracıyla yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Hırsızlık için girdiği tapınaktaki papazları öldüren şahıs, çıplak halde yürürken yakalandı

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