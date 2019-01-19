Jandarma Uzun Namlulu Silah Ele Geçirdi
1 saat önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Adıyaman Merkeze bağlı Doyran
Köyünde B.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet şarjör, 2 adet kütüklük, 21 adet fişek ele geçirildi.
Şüpheli şahıs B.A. adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:09 Kaynak: İHA
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