Son Dakika Haberleri: Jandarma Uzun Namlulu Silah Ele Geçirdi

Jandarma Uzun Namlulu Silah Ele Geçirdi

1 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.

Jandarma Uzun Namlulu Silah Ele Geçirdi, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Adıyaman Merkeze bağlı Doyran Köyünde B.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet şarjör, 2 adet kütüklük, 21 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs B.A. adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:09 Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa
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