Jandarma, valizdeki yanmış cesedin kimliğini araştırıyor - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde yol kenarında ateşe verilen valizden çıkan erkeğe ait cesedin kimliği, DNA testiyle belirlenecek. Bölgede şüpheli bir otomobil tespit eden jandarma, mobese kayıtlarını incelemeye aldı.

Dün saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, İzmir Çevreyolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yanan valize müdahale etti. Alevleri söndüren ekipler, valizi açtıklarında erkek cesediyle karşılaştı.

Yüzü dışında vücudunun diğer bölgeleri yanan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ekiplerin ilk incelemesinde, maktulün önce boğulup sonra konulduğu valizle ateş verildiği ihtimali ağırlık kazandı.KAYIP KİŞİLER ARAŞTIRILIYORCeset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı. 40- 45 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için DNA testi yapılacağı bildirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri de çevredeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Bölgeye yakın şüpheli bir araç tespit edildi. Araçtakilerin olayla bağlantısının olup, olmadığının araştırıldığı bildirildi. Ayrıca kayıp kişiler üzerinde de durulduğu belirtildi.