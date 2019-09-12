Son Dakika Haberleri: Jandarma Van'daki çocukları sevindirdi
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Jandarma Van'daki çocukları sevindirdi

32 dakika önce

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziyaret ettikleri Dürükkaş İlkokulundaki öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıp, gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Jandarma Van'daki çocukları sevindirdi, System.String[]

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziyaret ettikleri Dürükkaş İlkokulundaki öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıp, gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Muradiye ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Dürükkaş Mahallesi'ndeki okulunda öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtan jandarma ekipleri, daha sonra öğrencilerle okul bahçesinde ip atlayıp çeşitli oyunlar oynadı.

Muradiye Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, yaptığı açıklamada, öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma personeline teşekkür etti.

"Jandarma ve emniyet müdürlüğümüz bu konularda bizlere sürekli yardımcı oluyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yetişmelerine çok büyük katkı sunmaktadırlar." diyen Durmuş, şunları kaydetti:

"Jandarmamızın maddi kaynaklarından, ihtiyacımızdan daha ziyade devletimizle halkımızın kaynaşmasını, birlikte hareket etmesini ve birbirlerine olan inançlarını artırmaktadır. Büyüyünce doktor, hemşire ve öğretmen olmak istiyorum diyen çocuklarımız, jandarmamızın ziyaretiyle jandarma olmak istediklerini söylüyorlar. Bu tür etkinlikler güvenlik güçlerine olan inançları artıracaktır diye düşünüyorum."

Dürükkaş İlkokulu Müdürü Sabri Taş da okulun boya işlerinin de geçen hafta ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildiğini anlatarak, "Bu hafta da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. Öğrencilerimizle çeşitli oyunlar oynadılar. Bu bölgemizdeki devlet ve vatandaş iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir." dedi.

Öğrenciler de kendileriyle oyunlar oynayan ve hediyeler dağıtan jandarma personeline teşekkür etti.

Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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