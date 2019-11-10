Son Dakika Haberleri: Jandarma Van Gölü'nde "Ata'ya saygı" dalışı yaptı
Son Dakika Güncel Jandarma Van Gölü'nde 'Ata'ya saygı' dalışı yaptı

Jandarma Van Gölü'nde "Ata'ya saygı" dalışı yaptı

7 saat önce

Van'da jandarma ekipleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Van Gölü'nün yüzeyi ve derinliklerinde Atatürk portresi ile Türk bayrağı açtı.

Jandarma Van Gölü'nde

Van'da jandarma ekipleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Van Gölü'nün yüzeyi ve derinliklerinde Atatürk portresi ile Türk bayrağı açtı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Van Gölü'nde "Ata'ya saygı" dalışı yaptı.

Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası yakınlarına gelen 6 kişilik dalış ekibi ile 5 kişilik bot timi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra göle daldı.

Gölün hem yüzeyinde hem de derinliklerinde Türk bayrağı ve Atatürk portresi açan ekipler, verdikleri asker selamıyla Atatürk'ü andı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:02 Kaynak: AA
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