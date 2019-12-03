Jandarma vatandaşı canından bezdiren hırsızlık olayını aydınlattı

İzmir'in Bergama ilçesinde, geçen ay gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı, 1 kişinin ise kimliği tespit edildi.



Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz aylarda Kapukaya ve Selçuk mahallelerinde gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında harekete geçti. Hırsızlık olayları üzerine ekipler, çevrede araştırmalar yapıp güvenlik kameralarını taradı. Yapılan araştırmalarda, olayı gerçekleştirilen kişilerin Y.Ş. ve C.Ü. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.



Jandarma, daha sonra ise Y.Ş. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilerek tutuklandı.



C.Ü. isimli kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR