Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor - Son Dakika

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Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor
6 saat önce
Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim ediyor.
Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim ediyor.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde sosyal yardım ödemeleri için PTT'lere akın eden vatandaşların sosyal mesafeyi koruyamaması nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında PTT'lerin kapatılması kararının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, köy köy gezerek vatandaşın maaş ödemesini yapıyor.
Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşların sosyal yardım ödemelerini teslim alan ekipler, hak sahibi vatandaşlara imza karşılığında teslim ediyor. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:12 Kaynak: İHA
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