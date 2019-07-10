Jandarma vatandaşları hayvan hırsızlığına karşı uyardı
53 dakika önce
Oltu Jandarma Komutanlığı tarafından ilçedeki iş yerlerine, hayvan hırsızlığının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlerin yer aldığı afişler asıldı.
Oltu Jandarma Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:37 Kaynak: AA
Komutanlığı tarafından ilçedeki iş yerlerine, hayvan hırsızlığının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlerin yer aldığı afişler asıldı.
Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı
öncesi bölgede yaşanabilecek hayvan hırsızlıklarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, ilçedeki iş yerlerine bilgilendirme amacıyla afişler asan ekipler, hayvan sahiplerinden, barınak ve damlardan hırsızlık olayı yaşanmaması için gerekli güvenlik tedbirlerini almalarını istedi.
Ekipler, besicilerle de görüşerek alacakları tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu.
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