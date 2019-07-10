Son Dakika Haberleri: Jandarma vatandaşları hayvan hırsızlığına karşı uyardı
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Jandarma vatandaşları hayvan hırsızlığına karşı uyardı

53 dakika önce

Oltu Jandarma Komutanlığı tarafından ilçedeki iş yerlerine, hayvan hırsızlığının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlerin yer aldığı afişler asıldı.

Jandarma vatandaşları hayvan hırsızlığına karşı uyardı, System.String[]
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Oltu Jandarma Komutanlığı tarafından ilçedeki iş yerlerine, hayvan hırsızlığının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlerin yer aldığı afişler asıldı.
Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi bölgede yaşanabilecek hayvan hırsızlıklarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, ilçedeki iş yerlerine bilgilendirme amacıyla afişler asan ekipler, hayvan sahiplerinden, barınak ve damlardan hırsızlık olayı yaşanmaması için gerekli güvenlik tedbirlerini almalarını istedi.
Ekipler, besicilerle de görüşerek alacakları tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:37 Kaynak: AA
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