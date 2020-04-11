Jandarma, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüyor - Son Dakika

MALATYA'da jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkama yasağının getirilmesinin ardından kırsal mahallelerde oturan vatandaşların isteklerini evlerine teslim ediyor. Ekipler, sokakta yaşayan hayvanlar için de çeşitli bölgelere yiyecek bırakıyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapsamında, 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yasak kapsamında Malatya'da da halk evlerinde kaldı. Kırsal mahallelerde oturan ve dışarı çıkamayan vatandaşlara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yardım ediyor. Ekipleri arayan vatandaşlar, isteklerini söylüyor. Ardından jandarma, istenilen erzakları evlerine ulaştırıyor. Ayrıca ekipler, sokak hayvanlarını da unutmayarak yaşadıkları bölgelere yiyecek bırakıyor.