Jandarma vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiren 389 internet sitesini erişime engelletti - Son Dakika

Adana'da jandarma ekipleri internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışma kapsamında 3 ayda vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdiği tespit edilen ve yasa dışı yayın yapan 389 internet sitesine erişimi engellettirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ocak, şubat ve mart aylarında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, hediye çeki, HGS yükleneceği, kart iadesi, pandemi yardımı, Kovid-19 aşı randevusu verileceği bahsiyle kurumların isimlerini ve simgelerini kullanmak suretiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini, şifreleri ile sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan 389 internet sitesi tespit edildi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine müracaat edilmesi sonucu 389 internet sitesinin Türkiye'den erişimi engellendi.

Çalışma kapsamında, terör örgütünü övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 9 internet sitesi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirildi ve bu sitelere erişimin engellenmesi sağlandı.

Öte yandan, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandasını yapma, Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçlarını işlediği tespit edilen 16 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.