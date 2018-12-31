Son Dakika Haberleri: Jandarma ve Emniyet Ekipleri Yılbaşı Gecesi Kuş Uçurtmadı

Jandarma ve Emniyet Ekipleri Yılbaşı Gecesi Kuş Uçurtmadı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yılbaşı gecesi nedeniyle geniş güvenlik tedbiri alındı.

Jandarma ve Emniyet Ekipleri Yılbaşı Gecesi Kuş Uçurtmadı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yılbaşı gecesi nedeniyle geniş güvenlik tedbiri alındı.

Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yeni yıla girmeleri için Jandarma emniyet müdürlüğü trafik asayiş ekipleri tarafından araçlarında bulunan sürücü ve vatandaşlar denetim kontrollerinden geçti. Güvenlik kontrollerini yürüten ekipler çalışmaların vatandaşların olumsuzluklara karşı huzur kapsamında gerçekleştiğini belirtti. Kontrol için durdurulan vatandaşların yeni yılını kutlayan jandarma ve ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:53 Kaynak: İHA

Şuhut, Afyonkarahisar, Jandarma, 3. Sayfa
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