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Jandarma ve emniyetten "drone" ile trafik denetimi

41 dakika önce

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinden detay Jandarma ve emniyetten "drone" ile trafik denetimi MARDİN (AA) – Mardin'de emniyet ve jandarma ekiplerince bayram süresince "drone" destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinden detay
Jandarma ve emniyetten "drone" ile trafik denetimi
MARDİN (AA) – Mardin'de emniyet ve jandarma ekiplerince bayram süresince "drone" destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Vatandaşların bayramını huzur ve güven içinde geçirmesini sağlamaya yönelik başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması kapsamında, Mardin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde bayram süresince 48 farklı noktada, "drone" destekli trafik denetimi yaptı.
Sürücü ve yolculara trafik kurallarına uyulmasının önemini anlatan ekipler, konuyla ilgili broşür de dağıttı.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, bayram süresince il genelinde uygulanan trafik denetim noktalarını yerince inceledi.
denetimlerde 5 bin 385 araç ve sürücüsü kontrol edildi, eksikliği görülen 819 araç ve sürücüsüne 244 bin 725 lira ceza uygulandı, 28 araç trafikten men edildi.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri ise bayram süresince yaklaşık 10 bin araç kontrolü yapılırken 90 sürücüye 28 bin 177 lira ceza uyguladı.
Trafik kazalarında azalma
Geçen yıl Kurban bayramında meydana gelen 46 trafik kazasında 83 kişi yaralanırken, bu yıl 22 kazada 35 kişi yaralandı.
Jandarma, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:16 Kaynak: AA
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