Jandarma ve emniyetten helikopter destekli uygulama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ve emniyetten helikopter destekli uygulama - Son Dakika

Jandarma ve emniyetten helikopter destekli uygulama

6 saat önce

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otoyollarda helikopter destekli trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Jandarma ve emniyetten helikopter destekli uygulama, System.String[]

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otoyollarda helikopter destekli trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi ve İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan İzmir- İstanbul Otoyolu, Manisa- Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa- Akhisar Devlet Karayolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter desteğiyle, toplam 34 güvenlik personelinin görev aldığı trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 67 araç kontrol edilirken, havadan trafik ihlali bildirilen 4 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir maddi hasarlı kaza bildirildi. İlerleyen günlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimine devam edileceği kaydedildi. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Muğla'da Jandarma ekipleri 71 tüp kobra zehri ele geçirdi
34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:20:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma ve emniyetten helikopter destekli uygulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]