Jandarma ve JAK timleri Atabarı Kayak Merkezi 24 saat güvenliği sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma ve JAK timleri Atabarı Kayak Merkezi 24 saat güvenliği sağlıyor - Son Dakika

Jandarma ve JAK timleri Atabarı Kayak Merkezi 24 saat güvenliği sağlıyor

7 saat önce

Artvin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Atabarı Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinde jandarma ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi de görev yapıyor.

Jandarma ve JAK timleri Atabarı Kayak Merkezi 24 saat güvenliği sağlıyor, System.String[]

Artvin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Atabarı Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinde jandarma ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi de görev yapıyor.

Ladin, köknar ve çam ağaçları arasında kaliteli kar yapısıyla kayak severlerin ilgisini çeken Atabarı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kayak merkezinde sezonun başlamasıyla tatilcilerin can ve mal kayıplarının olmaması amacıyla trafik düzenlemesi yaparken devriye faaliyetlerine de başladı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı JAK timleri 24 saat esasıyla ise kayak merkezinde hazır bekleyerek vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlıyor.


JAK ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı toplam 10 personel, kayak merkezinde yarıyıl tatili bitene kadar görev yapacak.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise sezon bitene kadar bölgede güvenlik önlemlerini aralıksız sürdürecek.

Öte yandan kayak merkezinde, sezon boyunca AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler de görev yapıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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