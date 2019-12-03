Jandarma ve Karayolları ekipleri dinlenme ve park alanları ile üst geçitlerde temizlik çalışması...

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından ilçe sınırları yakınından geçen İstanbul- Antalya D650 karayolunda üzerinde bulunan dinlenme ve park alanları ile üst geçitlerde temizlik çalışması yaptı.



Türkiye'nin karayolları bakımından en yoğun kullanılan yollarından birisi olan İstanbul- Antalya D650 karayolunun geçtiği Osmaneli ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ve Bilecik Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karayolu üzerinde bulunan üst geçitlere, park ve dinlenme noktalarına vatandaşların bıraktığı pislikler temizledi. Yaklaşık 9 kilometre alan içerisinde bulunan noktalarda geniş çaplı temizlik çalışması yapan ekipler, atılan çöpler nedeniyle neredeyse kullanılamaz hale gelen dinlenme noktalarını yeniden kullanıma hazır hale getirdi. Vatandaşların bıraktığı atıklardan yaklaşık 2 kamyon çöp toplayarak çevre dostu olduklarını ifade eden ekipler, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarı olmasını diledi. - BİLECİK