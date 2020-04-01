Jandarma ve  Kızılay?dan sürücülere koronavirüs uyarısı - Son Dakika

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Jandarma ve Kızılay?dan sürücülere koronavirüs uyarısı
6 saat önce
HATAY'ın Reyhanlı ilçe Jandarma Komutanlığı trafik ve Kızılay ekipleri, uygulama noktasında araçları ile seyahat eden sürücüler ve beraberindeki yolcuları koronavirüs salgınına karşı uyardı.
HATAY'ın Reyhanlı ilçe Jandarma Komutanlığı trafik ve Kızılay ekipleri, uygulama noktasında araçları ile seyahat eden sürücüler ve beraberindeki yolcuları koronavirüs salgınına karşı uyardı.Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ve Kızılay ekipleri Reyhanlı Antakya karayolu üzerinde Beşaslan Mahallesi yakınlarındaki uygulama noktasında, araçları ile seyahat edenleri durdurarak koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri almaları uyarsında bulundu. Seyahat sırasında gerekli önlemlerin alınmasını isteyen jandarma ekipleri kolonya ikram ederken, Kızılay ekipleri de araçta bulunan vatandaşların ateşlerini ölçüp ayrıca bilgilendirme amaçlı broşür verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:47 Kaynak: DHA
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