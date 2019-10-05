Son Dakika Haberleri: Jandarma ve komandolardan "Asayiş ve Huzur" uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarma ve komandolardan "Asayiş ve Huzur" uygulaması

1 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde komandolarında katılımıyla jandarma ekiplerinin yaptığı "Asayiş ve Huzur" uygulamasında aranan 8 şahıs yakalandı.

Jandarma ve komandolardan

Tokat'ın Niksar ilçesinde komandolarında katılımıyla jandarma ekiplerinin yaptığı "Asayiş ve Huzur" uygulamasında aranan 8 şahıs yakalandı.


Niksar İlce Jandarma Komutanlığı ve Tokat Köklüce Komando Taburuna bağlı ekipler, 13 farklı bölgede eş zamanlı olarak "Asayiş ve Huzur" uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şahıs yakalandı.


Şahıslardan 2'si aynı gün adliyeye sevk edilirken, askeri suçlardan aranan 6 şahsa ise gerekli tebliğlerin yapıldığı öğrenildi.


Jandarma ve komandolar uygulama sırasında vatandaşları da bilgilendirerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - TOKAT

Jandarma, Tokat, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hayatını kaybeden Ayşe'nin annesinden yürek dağlayan istek: Gömülürken yüzünü gösterin
Öz kızına, vücudunu kesip çamaşır suyu enjekte ederek işkence eden anneden, 'pes' dedirten savunma! İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı Düzce'de düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 16:04:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma ve komandolardan "Asayiş ve Huzur" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]