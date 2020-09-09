Jandarma ve MİT'ten bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon - Son Dakika

Jandarma ve MİT'ten bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon

Suriye'den bombalı eylem yapmak üzere Türkiye'ye gelen teröristler yakalandı

MARDİN - Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, jandarma ve MİT'in ortak yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Mardin'de Suriye uyruklu bir şahsın evinde yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve komando timleri tarafından G.E.E. isimli Suriye uyruklu şahsın ikamet ettiği eve gece yapılan operasyon sonucu Suriye uyruklu M.N. ve E.T. isimli şahıslar 2 adet sırt çantası içerisinde yaklaşık 15 kilo plastik patlayıcı madde, 4 adet ateşleme anahtarı, 4 adet elektrikli fünye, 2 adet hafıza kartı,4 adet 9 voltluk pil ile yakalandı. Ayrıca şahısların üzerinden çıkan 3 adet el telefonuna da el konuldu.

PAMİT ekipleri tarafından ele geçen patlayıcı maddenin yapılan incelemesinde tahribat gücünün çok yüksek olduğu, patlatılması halinde 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu belirtildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, delil niteliğindeki malzemelerinin muhafaza altına alındığı ve diğer malzemelerin ile ise kontrollü bir şekilde imha edildiği bildirildi.