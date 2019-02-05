Son Dakika Haberleri: Jandarma ve MİT'ten Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Jandarma ve MİT'ten Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

26 dakika önce

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY'nin TSK içindeki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 6 askeri personel gözaltına alındı.

Jandarma ve MİT'ten Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
BURSA İl  Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY'nin TSK içindeki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 6 askeri personel gözaltına alındı. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün TSK içindeki 'mahrem yapılanması'na yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Daire Başkanlığı ekipleri, bugün Bursa merkezli 5 ilde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, hala görevde olan 6 askeri personel gözaltına alındı. Şüpheliler, Bursa'ya getirilerek, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:20 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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