Jandarma ve MİT'ten Mahrem Asker Operasyonu: 6 Gözaltı
1 saat önce
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Daire Başkanlığı ile koordineli olarak 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.
Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Daire Başkanlığı ile koordineli olarak 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetler içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 5 ilde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. 6 askeri personel gözaltına alınırken, şüpheliler Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nca ifadelerini alınmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:46 Kaynak: İHA
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