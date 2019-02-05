Son Dakika Haberleri: Jandarma ve MİT'ten Mahrem Asker Operasyonu: 6 Gözaltı

Jandarma ve MİT'ten Mahrem Asker Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Daire Başkanlığı ile koordineli olarak 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.

Jandarma ve MİT'ten Mahrem Asker Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Daire Başkanlığı ile koordineli olarak 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetler içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 5 ilde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. 6 askeri personel gözaltına alınırken, şüpheliler Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nca ifadelerini alınmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:46 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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