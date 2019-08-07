Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon
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S¸ırnak'ın Silopi ilçesi Ortako¨y Jandarma yol arama noktasına saldırarak iki jandarma personelini yaralayan tero¨ristlerden biri daha Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerc¸ekles¸tirilen ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:25 Kaynak: AA
S¸ırnak'ın Silopi
ilçesi Ortako¨y Jandarma
yol arama noktasına saldırarak iki jandarma personelini yaralayan tero¨ristlerden biri daha Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerc¸ekles¸tirilen ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve MI·T, 26 Temmuz'da S¸ırnak'ın Silopi ilçesi Ortako¨y Jandarma yol arama noktasında iki jandarma personelini yaralayan PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n so¨zde Cudi
cephesine bagˆlı tero¨ristleri takibe aldı.
Ortak operasyon sonucu saldırıyı gerc¸ekles¸tiren tero¨ristlerden biri daha Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirildi.
So¨z konusu PKK'lı tero¨ristlerden biri 28 Temmuz'da Şırnak
I·l Jandarma Komutanlıgˆının du¨zenledigˆi operasyonla Cudi Dagˆı bo¨lgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklanmıştı.
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