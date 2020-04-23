Jandarma ve Polis Bandosu'ndan 23 Nisan özel konseri - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel konser verdi.

İçişleri Bakanlığının bahçesindeki konserde, 23 Nisan 100. Yıl Marşı, 23 Nisan Kutlu OIsun, Drama Köprüsü, Çırpınırdı Karadeniz, Tuna Nehri, Vatan Marşı, Memleketim, Biz Atatürk Gençleriyiz Marşı ve Hekimoğlu eserleri seslendirildi.

Konsere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile bürokratlar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı.

Konserde seslendirilen eserlere zaman zaman Bakan Soylu'nun da eşlik ettiği görüldü.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren konserin ardından Bakan Soylu, bando üyelerine teşekkür etti.