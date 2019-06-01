Jandarma ve polis bu kez çocukları trafikte görevlendirmek için durdurdu

Jandarma ve polis bu kez çocukları trafikte görevlendirmek için durdurduKırmızı düdük ve karne verilen çocuklar, bayram boyu fahri trafik polisi ilan edildiAraç kullanan ebeveynlerini uyaracak çocuklar, dolduracakları karne ile bisiklet kazanabilecekISPARTA - Isparta'da Ramazan Bayramı öncesinde trafik polisleriyle birlikte karayollarında görev alan Jandarma Trafik Timleri, drone eşliğinde kontroller gerçekleştirerek, aileleriyle birlikte bayram tatili için yola çıkan çocuklara kırmızı düdük ve karne dağıtımı yaptı. Çalışma kapsamında bazı çocukların, Jandarma'ya ailelerinin yaptığı hataları anlatması renkli görüntülere sebep oldu.İçişleri Bakanlığı tarafından bayram öncesi güvenli sürüş ve karayollarında kazaların en aza indirilmesi için başlatılan "Sürücü Seyahat Karnesi" ile geçen yıl hayata geçirilen "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi" uygulaması kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri çalışma başlattı.Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi ve Süleyman Demirel Havalimanı uygulama noktasında konuşlanan ekipler, ailecek bayram tatiline giden araçları durdurarak projeleri hayata geçirdi.Trafikçi çocuklara kırmızı düdük ve karneTrafik polisleri tarafından durdurulan araçlara karne ve düdük hediye ederek, anne - baba veya kardeşlerin kullandığı araçlarda aşırı hız konusunda dikkat edilmesini isteyen Jandarma Trafik Timleri, karneler ile yapılan denetim sonuçlarının gönderimi halinde hediye kazanma şansının bulunduğunu ilettiler.Trafik Karnesi ile bisiklet kazanma fırsatıÇocuklar tarafından tatil döneminde doldurulan karnelerin 20 Haziran'a kadar #trafikkarnem hashtagi ile @TrafikEgm Twitter adresine yüklenmesi ve yüklenen karneler arasında en çok beğeni alan ilk yüz öğrencinin bisikletle ödüllendirilmesi anlatıldı.Jandarma ekipleri ayrıca, seyahat eden sürücü ve vatandaşlara kazasız, belasız bir yolculuk temennisi ile iyi bayramlar dileklerinde bulundu."Çoğunlukla 'Sıkıldık, sıkıldık' diyerek hıza meyil ettiriyorlardı, kendileri de bunu anladılar ve çok iyi oldu"Çocuklarına karne ve kırmızı düdük hediye edilen sürücülerden Şükriye Akça Özalp, "Çok güzel bir uygulama. Çocuklar, ister ister istemez otomatik olarak arabadalar, anne ve babalarını da desteklerlerse çok iyi olur. Çünkü, bizimkiler çoğunlukla 'Sıkıldık, sıkıldık' diyerek hıza meyil ettiriyorlardı. Kendileri de bunu anladılar ve çok iyi oldu. Bu durumu canlı canlı, birebir yaşamalarını ben beğendim, çok güzel bir uygulama. Tebrik ediyorum, inşallah devam eder" dedi."Çok iyi bir uygulama"Uygulamayı çok iyi bulduğunu belirten sürücülerden Aslı Taşpınar ise, "Her şey çocuklarımız için, güvenliğimiz için, iyi görevler diliyorum" dedi.Öte yandan, trafikte Jandarma ile konuşan bazı çocukların ise ailelerin daha önce trafikte yaptığı hataları anlatmaları ve arada geçen diyaloglar yüzlerde tebessüm oluşturdu.