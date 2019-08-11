Jandarma ve polis ekiplerinden şeker gibi çevirme

Devrek'te jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada sürücülere şeker ve kolonya ikramında bulunuldu.

Devrek'te jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada sürücülere şeker ve kolonya ikramında bulunuldu.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bayram nedeniyle gerçekleştirilen rutin uygulamalarda sürücülere şekerleme ve kolonya ikramında bulunuldu. Devrek Uzunçay Mevkiinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamaya Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz'da iştirak ederken, uygulamada şeker ve kolonya ikramı yapan kaymakam ve ekipleri gören sürücüler ve yanında bulunan yolcular ilk şaşkınlıklarını atlattıktan sonra kendilerine sunulan ikramları kabul etmenin mutluluğunu yaşadılar. Nazik davranışlarından dolayı kaymakam ve ekiplere teşekkür eden sürücüler gerçekleştirilen bu tür ikramlı uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Bayram süresince bu tarz uygulamaların devam edeceğini belirten ekipler, "Sürücülerimizin istedikleri yerlere kazasız ve sağlıklı bir şekilde gitmeleri için rutin uygulamalarımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Uygulamamızın yanı sıra sürücülerimizin ve yanında bulunan yolcularımızın hem bayramlarını tebrik ediyoruz hem de ağızlarının tatlanması için çeşitli ikramlarda bulunuyoruz" diye konuştular. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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