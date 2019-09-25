Jandarma ve polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda 170 adet lyrica hap ile 150 gram eroin ele geçirdi.



Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan geldiği tahmin edilen ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir şahısı takibe aldı. Yabancı uyruklu şahsın Kastamonu Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne geleceğini öğrenen jandarma ekipleri, yabancı uyruklu şahısı otobüsten indiği sırada gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada da 150 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.



Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer operasyonunu ise Narkotik ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirdi. Kastamonu-İstanbul kara yolu üzerinde bulunan jandarma arama noktasına gelen bir aracı durduran jandarma ve polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 170 adet lyrica hap ele geçirdi.



Olayla ilgili olarak bir şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU