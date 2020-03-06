Jandarma ve polis kadınlara haklarını anlattı - Son Dakika
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Jandarma ve polis kadınlara haklarını anlattı

6 saat önce

Düzce'de Jandarma ve Polis ekipleri stant kurarak kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) ve haklarını tanıtarak broşür dağıttı.

Jandarma ve polis kadınlara haklarını anlattı, System.String[]

Düzce'de Jandarma ve Polis ekipleri stant kurarak kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) ve haklarını tanıtarak broşür dağıttı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde stant açan Düzce İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polisleri burada kadınları "ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi" konularında da bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan KADES uygulamasının kullanımı konusunda bilgiler veren veren ekipler, broşür dağıtarak bilinçlendirme çalışması yürüttü.

Kadınların oldukça ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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