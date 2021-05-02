Jandarma ve polis sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde emniyet ve jandarma ve ekipleri, tam kapanma döneminde aç kalan sokak hayvanlarını besledi.

Çavdarhisar ilçesinde rutin görevlerini yerine getiren emniyet ve jandarma ekipleri, sokak hayvanları için de mesai yaptı. Tam kapanma döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besleyen emniyet ve jandarma ekipleri, hazırlanan kaplara da su bıraktı. Jandarmanın ve emniyet ekiplerinin sokak hayvanlarını şefkatli ellerle sevip beslemeleri büyük takdir topladı. Ekipler tarafından yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklarla başladığımız Mayıs ayında, sizler de kapınızın önüne bir kap mama bir kap su bırakabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA