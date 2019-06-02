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Jandarma ve polisten bayram öncesi sıkı denetim

20 dakika önce

Jandarma ve polisten bayram öncesi sıkı denetimTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yol kontrolü yapıldı.

Jandarma ve polisten bayram öncesi sıkı denetim
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yol kontrolü yapıldı.
İlçe girişinde jandarma ve polis ekipleri, bayram tatili için yola çıkan sürücüleri durdurarak ruhsat, ehliyet ve GBT taraması yaptı ve sürücüleri dikkatli gitmeleri ve hız sınırlarına uymaları konusunda uyardı.
Uygulama yapan ekiplere, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan da eşlik etti.
Jandarma ve polisten bayram öncesi sıkı denetim
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
Malkara, Polis, Jandarma, 3. Sayfa
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