Jandarma ve polisten bayram öncesi sıkı denetim
20 dakika önce
Jandarma ve polisten bayram öncesi sıkı denetimTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yol kontrolü yapıldı.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
ve polisten bayram öncesi sıkı denetim
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yol kontrolü yapıldı.
İlçe girişinde jandarma ve polis ekipleri, bayram tatili için yola çıkan sürücüleri durdurarak ruhsat, ehliyet ve GBT taraması yaptı ve sürücüleri dikkatli gitmeleri ve hız sınırlarına uymaları konusunda uyardı.
Uygulama yapan ekiplere, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan
, Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan da eşlik etti.
Türkiye şehitlerini uğurladı
Araç sahipleri dikkat! Bayramın ilk günü akaryakıta indirim bekleniyor
Maçta 3 kırmızı kart çıkınca, hakemin üzerine yürüdüler
Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı