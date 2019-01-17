Son Dakika Haberleri: Jandarma ve Polisten Öğrencilere Trafik Eğitimi

Jandarma ve Polisten Öğrencilere Trafik Eğitimi

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik konulu eğitim verildi.

Jandarma ve Polisten Öğrencilere Trafik Eğitimi, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik konulu eğitim verildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde Yapıntı Mahallesi'nde eğitim öğretim gören 74 ilköğretim öğrencisine "Trafik eğitim semineri" kapsamında eğitimler verildi.

Eğitimde öğrencilere trafik kazalarının sebepleri, trafik kurallarına uymayanları uyarma, trafikte sorumlu davranma, trafik kurallarına uyma bilinci, güvenli yaya davranışları, okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanmanın önemi, güvenli bisiklet kullanımı ve trafik çevre bilinci konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim gören öğrenciler, seminerin çok faydalı ve verimli olduğunu dile getirerek, jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Mut, Mersin, Jandarma, Güncel
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