Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonı
1 saat önce
Çanakkale'de jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonda 123 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:02 Kaynak: İHA
'de jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonda 123 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma
Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube ekipleri, narkotik köpeği Roket ile birlikte tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. Bayramiç
ilçesinde düzenlenen operasyonda boyları 1 metreyi geçen hint keneviri bulan ekipler A.Ö'yü gözaltına aldı. 123 kök uyuşturucuyu imha eden ekipler A.Ö 'yü adliyeye sevk etti. A.Ö. serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
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