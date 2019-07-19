Son Dakika Haberleri: Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonı

1 saat önce

Çanakkale'de jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonda 123 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonı, System.String[]
Çanakkale'de jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonda 123 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, narkotik köpeği Roket ile birlikte tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. Bayramiç ilçesinde düzenlenen operasyonda boyları 1 metreyi geçen hint keneviri bulan ekipler A.Ö'yü gözaltına aldı. 123 kök uyuşturucuyu imha eden ekipler A.Ö 'yü adliyeye sevk etti. A.Ö. serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına sert tepki Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi Sahte aileden akılalmaz vurgun! "Dünya evine gireceğiz" deyip 2 milyon TL dolandırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:22:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]