Jandarma ve polisten trafik denetimi
1 saat önce
Bartın Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimi yapıldı.
Bartın Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:04 Kaynak: AA
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Ramazan Bayramı
öncesinde trafik denetimi yapıldı.
Vatandaşların bayram tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Trafik güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran ekipler, Bartın- Kozcağız
kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Uygulamada, ekiplerce durdurulan araçların evrakları kontrol edildi.
Ekipler, denetimler sırasında drone da kullandı.
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