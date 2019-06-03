Son Dakika Haberleri: Jandarma ve polisten trafik denetimi
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Jandarma ve polisten trafik denetimi

1 saat önce

Bartın Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimi yapıldı.

Jandarma ve polisten trafik denetimi, System.String[]
Bartın Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimi yapıldı.

Vatandaşların bayram tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Trafik güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran ekipler, Bartın- Kozcağız kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Uygulamada, ekiplerce durdurulan araçların evrakları kontrol edildi.
Ekipler, denetimler sırasında drone da kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:04 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Bartın, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Güncel
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