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Jandarma ve polisten trafik denetimi havadan görüntülendi

1 saat önce

Jandarma ve polisten trafik denetimi havadan görüntülendiERZURUM - Erzurum'un Çat ilçesinde Jandarma trafik ve Trafik polisleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında drone ile trafik uygulaması yapıldı.

Jandarma ve polisten trafik denetimi havadan görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'un Çat ilçesinde Jandarma trafik ve Trafik polisleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında drone ile trafik uygulaması yapıldı.
2019 kurban bayramı sebebi ile kazaların azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığının çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin" kampanyası hakkında sürücülere ve çocuklara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapılıp broşürler dağıtıldı.
Ekipler tarafından Emniyet kemeri takmayan sürücülere kısa bir mola verdirilerek emniyet kemerinin önemini anlatan videolar izletildi.
Jandarma, Çat, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:19 Kaynak: İHA
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