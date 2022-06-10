Ankara Valiliği, öğleden sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nin çatı kısmında çıkan yangının, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadan söndürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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