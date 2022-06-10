Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü

10.06.2022 20:43
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü

Ankara Valiliği, öğleden sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nin çatı kısmında çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Ankara Valiliği, öğleden sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nin çatı kısmında çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Ankara Valiliği, öğleden sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nin çatı kısmında çıkan yangının, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadan söndürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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