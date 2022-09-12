Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak - Son Dakika

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