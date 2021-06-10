Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Protokol İmzalandı - Son Dakika

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Protokol İmzalandı 10-06-2021 - 00: 13 | Görüntülenme Sayısı: 24

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Sayın Murat BULUT, Akademi ve Federasyonumuz arasında Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzaladı. Protokol töreni sonrası Jandarma Müzesi gezisi yapıldı ve Spor Tesisleri yerinde incelendi.