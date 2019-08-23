Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni (2)

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni

Jandarma köpeklerinin gösterisi

Zeybek oyunu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve selamlaması

Yaş kütüğüne plaket çakılması

Paraşüt gösterileri

Subay ve astsubayların geçit töreni

Mehteran gösterisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanından ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

(8)