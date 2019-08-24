Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA), Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki (ASEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 969 öğrenci için tören düzenlendi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, törende yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da tarihinde görülmemiş bir ihanete uğradığını belirten Çardakçı, jandarma teşkilatının bu ihanete ortak olmadığını aktardı.

Çardakçı, 15 Temmuz sürecinden sonra darbeye karışmasa da terör örgütüne üye olduğu tespit edilen personel hakkında işlem yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu olayın akabinde Jandarma teşkilatının büyük bir zafiyet içerisine gireceğini düşünenlerin aksine Jandarma Genel Komutanlığı süratle kendi akademisini kurmuştur. Bu kapsamda Bursa Işıklar Kampüsünü süratle yeniden ayağı kaldırarak, Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak açmış, eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır."

Bursa Valisi Yakup Canbolat da gençlerin yetişmesinde emeği geçen komutanlara teşekkür etti.

Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun şimdiye kadar binlerce öğrenci ve çok sayıda komutan yetiştirdiğini anlatan Canbolat, öğrencilere şu ifadelerle seslendi:

"Sizler Jandarma teşkilatına güç ve heyecan katacaksınız. Şunu unutmayınız, bir teşkilatın kıymet ve ehemmiyeti hizmet sunduğu halkın memnuniyetine bağlıdır. Halkı kucaklamayan, halka karışmayan ve halkın dertlerine çözüm üretmeyen kurum ve kuruluşlar asli görevlerini terk etmiş demektir. Dolayısıyla insanlara şefkatle, suçlulara cesaretle yaklaşın. Suçlularla mücadele etmekten asla çekinmeyin."

Eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun 969 astsubay adayının yeminiyle devam eden törende, öğrencilere diplomaları verildi.