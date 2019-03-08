Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Kadınlar Günü'ne Özel Kısa Film

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı kısa film hazırladı.



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-Kısa filmden genel ve detaylar



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