Son Dakika Haberleri: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Kadınlar Günü'ne Özel Kısa Film

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Kadınlar Günü'ne Özel Kısa Film

1 saat önce

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Kadınlar Günü'ne özel kısa filmJandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı kısa film hazırladı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Kadınlar Günü'ne özel kısa film

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı kısa film hazırladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:02 Kaynak: DHA

Jandarma, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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