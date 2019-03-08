Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Kadınlar Günü'ne Özel Kısa Film
1 saat önce
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Kadınlar Günü'ne özel kısa filmJandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı kısa film hazırladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:02 Kaynak: DHA
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