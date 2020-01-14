Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilere tanıtıldı

6 saat önce

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından lise öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın tanıtımı yapıldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilere tanıtıldı, System.String[]

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından lise öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın tanıtımı yapıldı.

Kariyer Günleri kapsamında kentteki toplam 25 adet lise ve dengi okulda 12 bin öğrenciye ulaşılarak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Öğrencilere, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli subay, astsubay ve diğer personeli yetiştiren, ulusal ve uluslararası alanda saygın ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir Yüksek Öğretim Kurumu olmayı amaçlandığı belirtilerek, neden akademiyi tercih etmeleri gerektiği öğrencilere anlatıldı.

Tanıtımın sonunda jandarmanın bilinmeyen yönleri öğrencilerle soru ve cevap şeklinde aktarıldı.

Etkinlikte gösteri yapan 'Jandarma Köpek Timleri' ile öğrencilerin kaynaşması sağlandı.

Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti
Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 20:05:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]