Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yeni eğitim yılı açılış töreni

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Yüce milletimizin bizlere olan güven ve sevgisi en büyük hazinemizdir." dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen açılış töreninde konuşan Orgeneral Arif Çetin, geçen yıl eğitim öğretim döneminde elde edilen başarının bu yıl da artan bir ivme ile devam etmesini istedi.

Orgeneral Çetin, Türkiye'de huzur ortamının sağlanması için başta terör olmak üzere suç unsurlarıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlıklarının yüksek bilgi, moral ve fizik gücüne sahip disiplinli personeli ve yüksek teknoloji ürünü silah araç ve teçhizatıyla bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla görevlerine devam edeceğini söyledi.

Yurt genelinde emniyet ve asayişin sağlanmasının nitelikli insan gücünün yetiştirilmesiyle mümkün olduğunun altını çizen Çetin, eğiticilerden, ülkesini ve milletini yürekten seven, milli ahlak ile mesleki değerlere bağlı, her faaliyetinde kanun ve nizamları esas alan, hukuku ve mevzuatı çok iyi bilen, Atatürkçü düşünce sistemini benimseyen, kurum kültürü ve aidiyetini taşıyan, disiplinli öğrenci ve birlikler yetiştirmelerini istedi.

Çetin, konuşmasında öğrencilere de seslenerek, Türkiye'nin en köklü ve dünyanın en iyi hizmet üreten kurumlarından ikisi olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları bünyesinde görev yapacaklarını hatırlattı ve bununla gurur duymaları gerektiğini söyledi

Öğrencilerden, öğretmen ve komutanlarının bilgisinden azami yararlanmalarını ve öğrenme gayretinde olmalarını isteyen Çetin, "Yapacağınız vazifelerde sorumluluk bölgenizdeki vatandaşların kendisini güvende hissedeceği, suç korkusu duymayacak ve herhangi bir endişe hissetmeyecek bir güvenlik algısı oluşturmayı kendinize hedef edinin." diye konuştu.

Jandarmanın halka hizmetle mükellef olduğunun altını çizen Çetin, şunları kaydetti:

"Yüce milletimizin bizlere olan güven ve sevgisi en büyük hazinemizdir. İnsan merkezli, toplum destekli, insanı seven, toplumu kucaklayan bir anlayışla işinizi seviniz. Yüce milletimizin yüksek menfaatlerini göz önünde tutan ve vazifeyi her şeyin üzerinde gören kolluk kuvvetleri olarak aziz milletimizin beklentilerini karşılayın."

6 bin 350 öğrenci eğitim öğretim görecek

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ise konuşmasında bu yıl toplam 6 bin 350 öğrencinin eğitim ve öğretim göreceğini belirtti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının geleceğine yön verecek lider personel yetiştirmek gibi onurlu bir görevi olduğunu belirten Kurtoğlu, milli değerlere bağlı,

hukuk alt yapısına sahip,

kolluk taktik ve tekniklerini en iyi şekilde uygulayabilen,

hizmet ettiği toplumun yapısını bilen,

suçla mücadele ve yönetim alanında uzman,

fiziki kabiliyeti üst düzeyde,

bedenen gelişmiş ve ruhen olgunlaşmış subay, astsubay ve uzman personelin yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Bugünün güvenlik ortamının ihtiyaçları ile değişim ve dönüşüm hızının, kolluk kuvvetlerinden beklentileri artırdığını ve olayları çok yönlü ve geniş bir açıdan değerlendirip, sistematik yaklaşmayı zorunlu kıldığını belirten Kurtoğlu, üzerlerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Akademideki eğitim faaliyetleri hakkında da bilgi veren Kurtoğlu, 23 Ağustos 2019'da düzenledikleri mezuniyet töreni ile 450 subay ve 4 bin 274 astsubayın Jandarma Genel Komutanlığı, 64 subay ve 163 astsubayın ise Sahil Güvenlik Komutanlığı saflarına katıldığını hatırlattı.