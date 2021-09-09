Üye Girişi
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 15 akademisyen alınacak - Son Dakika

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 15 akademisyen alınacak

09.09.2021 04:06
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 15 akademisyen alınacak, System.String[]

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine (JSGA) 2 doktor öğretim üyesi ve 13 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine (JSGA) 2 doktor öğretim üyesi ve 13 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, JSGA Güvenlik Bilimleri Fakülte Dekanlığı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına alınacak 15 akademisyen için adaylar 8 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerinin ekinde öz geçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi, 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği, 2 adet fotoğraf, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha CD halinde hazırlamaları gerekiyor.

Öğretim Görevlisi içinse adaylardan başvurdukları ana bilim dalını belirten dilekçe ile ekinde öz geçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi, 2 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 fotoğraf, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesiyle 30 gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri isteniyor.

Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığının "www.jsga.edu.tr" internet sitesinde yer alıyor.

Öğretim Görevlisi, Sahil Güvenlik, Öğretim Üyesi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 15 akademisyen alınacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Miss Turkey 2021'e Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor 00:51 Miss Turkey 2021'e Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Aralarında ağrı kesici ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı 00:22 Aralarında ağrı kesici ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı 22:59 Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü 20:14 Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi 19:52 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı 19:34 Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı
Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi 18:26 Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı 17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı

Son Dakika Haberleri
18:59 Şiddet mağduru anne ve kadından ilginç eylem! Ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan ettiler
18:32 Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor
18:13 Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı
18:11 Mersin'de üretilen ejder meyvesi, Irak'taki Amerikan askerlerine satılıyor
18:09 Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" kınaması
18:07 Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davaya baş koydu! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası ortalığı karıştırdı
18:03 Aşı yaptırmayan iki anne koronadan hayatını kaybetti! Arkalarında 3 öksüz bebek kaldı
17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
17:25 Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı
Obama'nın takasla cezaevinden çıkarttığı 5 Taliban üyesi Afganistan'daki yeni hükümette üst düzey görevlere getirildi Obama'nın takasla cezaevinden çıkarttığı 5 Taliban üyesi Afganistan'daki yeni hükümette üst düzey görevlere getirildi         
00:57
Ünlü anketçi Bekir Ağırdır'dan ezber bozan Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler Ünlü anketçi Bekir Ağırdır'dan ezber bozan Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler         
00:31
Ozan Tufan'ın Watford taraftarlarına İngilizce mesajı sosyal medyayı ikiye böldü Ozan Tufan'ın Watford taraftarlarına İngilizce mesajı sosyal medyayı ikiye böldü         
23:52
Taliban'dan ABD'yi kızdıracak karar! Yeni geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılacak Taliban'dan ABD'yi kızdıracak karar! Yeni geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılacak         
20:58
Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı         
19:56
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda         
19:44
Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor         
18:32
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda ortaya çıktı         
18:08
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi         
15:57
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı         
15:46
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi         
14:20
72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti         
12:30
Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı         
11:33
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 05:01:20. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 15 akademisyen alınacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement