Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak - Son Dakika

Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak

17.02.2021 05:17
Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak, System.String[]

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan ilana göre adaylar, başvurularını 17- 28 Şubat'ta "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Adaylarda aranacak niteliklerden bazıları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihi olarak belirlenen 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, hamile olmamak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevliyken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak."

Temine ilişkin detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr" internet adreslerinde yer alan "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabiliyor.

590 muvazzaf/sözleşmeli subay temini yapılacak

Öte yandan, söz konusu teminlere ilişkin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yayımlanan başvuru kılavuzlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığında istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 473'ü erkek, 77'si kadın olmak üzere 550 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere ise çeşitli branşlarda 18'i erkek, 2'si kadın, 20'si erkek veya kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak - Son Dakika


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